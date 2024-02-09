ДВГАФК намерен предоставить льготы участникам СВО

— Также прорабатывается вопрос о том, чтобы наши ветераны СВО могли приоритетно поступить в этот институт. Актуальность связана с тем, что многие участники СВО были или профессиональными спортсменами, или любителям, и сейчас они изъявляют желание вернуться в спорт. Несмотря на то, что некоторые бойцы получили увечья, они все равно хотят продолжать активную жизнь, хотят быть тренерами. Некоторые из героев даже устанавливают специальные беговые протезы, — отметила специалист по связям с общественностью хабаровского отделения «Защитники Отечества» Ксения Кириченко.