ДВГАФК намерен предоставить льготы участникам СВО

Хабаровский филиал госфонда «Защитники Отечества» заключил соглашение о сотрудничестве с академией физической культуры (ДВГАФК). Планируется, что совместными усилиями организации смогут устраивать для ветеранов СВО и их семей бесплатные спортивные мероприятия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Однако наиболее важным пунктом соглашения является перспектива бесплатного обучения ветеранов СВО в стенах ДВГАФК. Такая возможность в настоящее время только прорабатывается, однако четкий запрос со стороны героев уже сформирован.
— Также прорабатывается вопрос о том, чтобы наши ветераны СВО могли приоритетно поступить в этот институт. Актуальность связана с тем, что многие участники СВО были или профессиональными спортсменами, или любителям, и сейчас они изъявляют желание вернуться в спорт. Несмотря на то, что некоторые бойцы получили увечья, они все равно хотят продолжать активную жизнь, хотят быть тренерами. Некоторые из героев даже устанавливают специальные беговые протезы, — отметила специалист по связям с общественностью хабаровского отделения «Защитники Отечества» Ксения Кириченко.
Напомним, подобная практика сейчас реализуется в ДВИУ-РАНХиГС. В этом учебном году для участников СВО и их детей вуз предоставил 38 грантов на бесплатное обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.