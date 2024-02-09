Рейсы из Владивостока в Шанхай запустят, из Даляня во Владивосток отменили

Авиакомпания S7 с 25 апреля запускает прямой рейс из Владивостока в Шанхай. В тот же день состоится и обратный перелёт. В то же время, китайская авиакомпания Hainan Airlines отменила рейс HU463 из Даляня во Владивосток, запланированный на 15 февраля.