Рейсы из Владивостока в Шанхай запустят, из Даляня во Владивосток отменили

Авиакомпания S7 с 25 апреля запускает прямой рейс из Владивостока в Шанхай. В тот же день состоится и обратный перелёт. В то же время, китайская авиакомпания Hainan Airlines отменила рейс HU463 из Даляня во Владивосток, запланированный на 15 февраля.
По новому рейсу в Шанхай стоимость билетов варьируется от 15 179 до 33 609 рублей в одну сторону. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам.
Что касается отменного рейса в Далянь, то пассажирам, уже купившим билеты, предлагается получить возврат средств в месте приобретения. Представители авиаперевозчика сообщили, что отмена не связана с состоянием самолёта или другими внутренними проблемами — всё дело в «планах авиакомпании».
Пресс-служба аэропорта Владивостока предполагает, что рейс отменили из-за празднования в Китае Нового года, подобные отмены отдельных рейсов нередко происходят в период национальных праздников в Китае.