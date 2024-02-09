В Красноярске на выходных ожидается дождь и потепление до +6 градусов

В эту субботу красноярцев ожидает потепление до +6 градусов и дождь, но уже в воскресенье придёт похолодание со снегом. Прогнозом погоды на выходные поделись в Гидрометцентре России.
В субботу, 10 февраля, в городе днём до +6 градусов, к ночи похолодает до −9 градусов. В дневное время суток ожидается дождь, а в вечернее — снег. Прогнозируется облачная погода и юго-западный ветер до 7−8 метров в секунду;
В воскресенье, 11 февраля, похолодает до −6 градусов в дневное время суток, ближе к ночи температура понизится до −17 градусов. Ожидается облачная погода кратковременный снег и юго-западный ветер до 4−5 метров в секунду.
Напомним, 9 февраля в Красноярске ожидается потепление до +1 градусов в дневное время суток, ночью прогнозирует до −1 градуса.