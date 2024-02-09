В Красноярске на выходных ожидается дождь и потепление до +6 градусов

В субботу, 10 февраля, в городе днём до +6 градусов, к ночи похолодает до −9 градусов. В дневное время суток ожидается дождь, а в вечернее — снег. Прогнозируется облачная погода и юго-западный ветер до 7−8 метров в секунду;