Дефицита бананов в магазинах Приморья не будет, но цены могут вырасти

Представитель одной из торговых сетей заявил ИА PrimaMedia, что дефицита бананов в продаже не будет. «Рынок на фоне логистических пертурбаций уже приучился реагировать на такие вызовы. Под боком у нас Китай, который не гнушается поставлять под видом своей продукции фрукты из Вьетнама. Понятно, что в период нестабильности поставок будет и дефицит, и цены будут скакать, и к качеству могут быть претензии. Но всё это решится достаточно оперативно», — сказал предприниматель.