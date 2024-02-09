Дефицита бананов в магазинах Приморья не будет, но цены могут вырасти

Производители бананов из Индии, Вьетнама, Китая и Индонезии могут воспользоваться воспользоваться ситуацией с ограничением экспорта популярных фруктов из Эквадора и резко увеличить поставки в Россию. Транспортная группа FESCO уже обсуждает с торговыми сетями доставку бананов с замещающих рынков вместо Эквадора, сообщает ИА PrimaMedia.
Мы информировали Минсельхоз и все крупнейшие торговые сети, что готовы заместить доставку бананов из Эквадора доставкой с других рынков, прежде всего из Вьетнама и Индии, где у нас уже есть действующие морские сервисы. В этих странах у нас также сформированы необходимые стоки рефконтейнеров«, — сказал председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов (цитаты по “Интерфаксу”, 18+).
Индия является крупнейшим производителем бананов в мире. В 2023 году страна вырастила их 33 млн тонн. На втором месте — Китай (12 млн тонн), на третьем — Индонезия (8,7 млн тонн).
«Что касается объёмов, то все зависит от потребностей торговых сетей. Желательно, чтобы договоры были оформлены в формате take or pay. Мы даже готовы приобретать дополнительный флот, если будет в этом потребность, но нам нужны твердые гарантии по объемам со стороны торговых сетей. Я уверен, что дефицита бананов в России не будет. Если ситуация с Эквадором не решится, то у нас точно есть замещающие рынки», — сообщил Северилов.
Представитель одной из торговых сетей заявил ИА PrimaMedia, что дефицита бананов в продаже не будет. «Рынок на фоне логистических пертурбаций уже приучился реагировать на такие вызовы. Под боком у нас Китай, который не гнушается поставлять под видом своей продукции фрукты из Вьетнама. Понятно, что в период нестабильности поставок будет и дефицит, и цены будут скакать, и к качеству могут быть претензии. Но всё это решится достаточно оперативно», — сказал предприниматель.
Россельхознадзор уже давно прорабатывал вопрос о поставках бананов из Индии. В январе из этой страны был отгружена первая партия объемом около 3 тысяч тонн. Следующая поставка запланирована до конца февраля. Далее объемы поставок индийских бананов будут наращиваться. Проблема в том, что из Индии в Россию груз идет несколько недель. А это значит, что велика вероятность потери качества.