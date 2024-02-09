Сильные снег с дождем атакуют Красноярск 9 февраля — прогноз

По новым данным, в город придут мокрые снежные осадки только вечером. Так, к 19:00 ожидается мокрый снег, которые неплохо зарядит, часами позже интенсивность будет снижаться. Однако на следующий день, 10 февраля, в пятницу, осадки снова настигнут Красноярск и будут идти с самого утра с небольшими перерывами весь день. Причем снег будет сменяться дождем.