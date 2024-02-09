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Сильные снег с дождем атакуют Красноярск 9 февраля — прогноз

Актуальный погодные данные дали синоптики.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 49% 764 мм рт. ст. +10°
Источник: Freepik

Сильные снег с дождем атакуют Красноярск 9 февраля. Актуальный прогноз дали синоптики метеорологического портала Gismeteo.

По новым данным, в город придут мокрые снежные осадки только вечером. Так, к 19:00 ожидается мокрый снег, которые неплохо зарядит, часами позже интенсивность будет снижаться. Однако на следующий день, 10 февраля, в пятницу, осадки снова настигнут Красноярск и будут идти с самого утра с небольшими перерывами весь день. Причем снег будет сменяться дождем.

Температура воздуха от −7 утром четверга будет повышаться до +7 днем пятницы.