Вялые, водянистые, дорогие: жители Приморья недовольны качеством огурцов

Платить за такое удовольствие люди отказались, устроив временный бойкот некачественным продуктам. В соцсетях они задались вопросом — почему овощам стало так плохо? Грузы из села едут в дальневосточную столицу не так долго, да и хранятся на складах — тоже. Возможно, огурцы изначально были испорчены, или же сотрудники гипермаркета не выдержали температурный режим.