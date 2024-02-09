Вялые, водянистые, дорогие: жители Приморья недовольны качеством огурцов

В известном гипермаркете Владивостока продают увядающие огурцы, при этом за довольно высокую цену — 330 рублей за килограмм. Овощи родом из села Суражевка, транспортировка не может так сильно испортить товар, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Овощи из Суражевки всегда имеются на прилавках во многих магазинах города, особенно часто покупатели берут именно огурцы и помидоры. Однако на этот раз качество ингредиентов на салат ужаснуло: водянистые, вялые, неупругие и будто тощие огурцы за более, чем 300 рублей никого не привлекли.
Платить за такое удовольствие люди отказались, устроив временный бойкот некачественным продуктам. В соцсетях они задались вопросом — почему овощам стало так плохо? Грузы из села едут в дальневосточную столицу не так долго, да и хранятся на складах — тоже. Возможно, огурцы изначально были испорчены, или же сотрудники гипермаркета не выдержали температурный режим.
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