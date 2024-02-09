Первой «Столицей здоровья» в 2024-м станет Красноярск

«Столица здоровья» — это фестиваль для людей «серебряного» возраста и семей с малышами. Главная тема — показать, что здоровый образ жизни можно и нужно поддерживать в любом возрасте.
В 2023 году фестиваль прошел в десяти городах Енисейской Сибири и успешно был принят горожанами. Многие отмечали, что именно таких мероприятий им не хватает. Поэтому организаторы — АО «Губернские аптеки» и Красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» — приняли решение продолжить проект.
В этом году череду «Столиц здоровья» откроет Красноярск. В следующий вторник, 13 февраля, фестиваль состоится в красноярском Доме офицеров (ул. Перенсона, 20). Начало в 10:00.
Для красноярцев пожилого возраста будут работать лекционные, диагностические и консультационные площадки, а на первом этаже можно будет сдать ненужные и просроченные лекарства на утилизацию.
На площадке Мобильного центра здоровья «Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики» участники фестиваля смогут бесплатно пройти комплексное обследование организма. Специалисты измерят рост, вес и окружность талии, расскажут о процентном соотношении воды, мышечной и жировой ткани в организме, проверят пульс, артериальное и внутриглазное давление, состояние дыхательной системы и сердца. Также можно будет сдать анализ крови на глюкозу и холестерин, получить консультации психолога и терапевта.
Для обследования при себе нужно иметь паспорт или страховой полис. Специалисты рекомендуют не есть за 4 часа до обследования, чтобы анализы получились корректными.
Кроме того, в Доме офицеров будет установлен многофункциональный аппарат KEITO, на котором можно будет за пару минут самостоятельно измерить основные параметры организма. Аппарат выдаст распечатку со всеми цифрами.
На фестивале будет работать «Школа диабета», докторам которой можно будет задать интересующие вопросы, познакомиться с аптечным ассортиментом для профилактики этого заболевания. А специалисты краевого онкологического диспансера осмотрят беспокоящие родинки и пигментные пятна на коже.
Из приятного и любимого всеми гостями фестиваля — чаепитие, на котором участники делятся своими советами, как сохранять бодрость тела и духа.
Помимо прочего, социальные работники проведут для пожилых красноярец мастер-классы, посвященные творчеству, методикам сохранения физического и психологического здоровья.
Вход на фестиваль «Столица здоровья» свободный, организаторы приглашают всех, кто хочет побольше узнать о здоровом образе жизни и активном долголетии.