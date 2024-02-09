Первой «Столицей здоровья» в 2024-м станет Красноярск

На площадке Мобильного центра здоровья «Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики» участники фестиваля смогут бесплатно пройти комплексное обследование организма. Специалисты измерят рост, вес и окружность талии, расскажут о процентном соотношении воды, мышечной и жировой ткани в организме, проверят пульс, артериальное и внутриглазное давление, состояние дыхательной системы и сердца. Также можно будет сдать анализ крови на глюкозу и холестерин, получить консультации психолога и терапевта.