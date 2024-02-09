Новейший дрон поможет учёным изучить жизнь диких зверей в Хабаровском крае

— При помощи установленного на коптере тепловизора довольно эффективно определяем наличие зверя. Ёмкость батареи 45 минут. Столько в воздухе дрон может держаться. Камера с 60-кратным увеличением. Это позволяет снимать животное, даже не подлетая к нему близко. Зверь аппарат не видит, не боится. Изюбрь продолжал спокойно кормиться всё время съёмки, — рассказал в эфире программы «Вести. Хабаровск» начальник оперативной группы ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Путятин.