Новейший дрон поможет учёным изучить жизнь диких зверей в Хабаровском крае

За таёжными обитателями Анюйского национального парка в Хабаровском крае теперь присматривают с воздуха. Пока в качестве эксперимента специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье», куда входит нацпарк, для мониторинга тигров, оленей, кабанов и других животных используют коптер новейшей модели. Его подарил экологам давний партнёр особо охраняемой природной территории благотворительный фонд «Тигрус», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— При помощи установленного на коптере тепловизора довольно эффективно определяем наличие зверя. Ёмкость батареи 45 минут. Столько в воздухе дрон может держаться. Камера с 60-кратным увеличением. Это позволяет снимать животное, даже не подлетая к нему близко. Зверь аппарат не видит, не боится. Изюбрь продолжал спокойно кормиться всё время съёмки, — рассказал в эфире программы «Вести. Хабаровск» начальник оперативной группы ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Путятин.
Дальность полёта «железной птицы» составляет 15 километров. Беспилотник хорошо выдерживает низкие температуры. А в Анюйском нацпарке и сейчас по утрам столбик термометра опускается ниже 30 градусов мороза.
В объектив коптера во время экспериментального полёта попались изюбри, следы тигра, а главное кабаны. После вспышки африканской чумы свиней это «главное блюдо» в «меню» полосатых хищников в Анюйском нацпарке практически полностью исчезло. Теперь учёные фиксируют возвращение диких свиней.