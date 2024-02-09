Новым прокурором Сухобузимского района стала женщина

8 февраля она была представлена руководителям местных органов власти и правоохраны.
С учетом специфики территории прокурор края Роман Тютюник обозначил приоритетные задачи и поручил Барановой обеспечить действенный надзор в сферах труда, лесопользования и реализации национального проекта.
Также прокуроры провели прием местных жителей. Люди подняли вопросы безопасности на дорогах и обеспечения жильем взамен непригодного для проживания. Кроме того, они пожаловались на бездействие судебных приставов и незаконность решений должностных лиц КГБУ «Сухобузимское лесничество» об отказе в заключении договора купли-продажи лесных насаждений, выразили несогласие с результатами процессуальных проверок сообщений о преступлениях.
«По принятым от жителей обращениям уже организованы проверки. В случае выявления нарушений последуют меры реагирования. Прокурор будет добиваться защиты прав граждан», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.