Новым прокурором Сухобузимского района стала женщина

Также прокуроры провели прием местных жителей. Люди подняли вопросы безопасности на дорогах и обеспечения жильем взамен непригодного для проживания. Кроме того, они пожаловались на бездействие судебных приставов и незаконность решений должностных лиц КГБУ «Сухобузимское лесничество» об отказе в заключении договора купли-продажи лесных насаждений, выразили несогласие с результатами процессуальных проверок сообщений о преступлениях.