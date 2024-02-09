Губернатор Омской области Хоценко расширил программу догазицификации в регионе на участников СВО и их семьи

В него добавили участников специальной военной операции и их семьи.
Порядок предоставления субсидий был утверждён на заседании регионального Правительства под руководством Виталия Хоценко. В список получателей субсидии на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также проведение работ при догазификации, помимо участников СВО и их семей вошли инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами.
Также среди может получить такую субсидию — ветераны ВОВ и боевых действий, многодетные семьи и другие.
Как отметили в пресс-службе правительства Омской области, сегодня регион является самым газифицированным в Сибири. Сейчас в области более тридцати категорий льготников, которые могут которые могут получить компенсацию на покупку оборудования и работы по подключению домов к газу. Сумма — до 130 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что омичи выбрали дизайн региональной награды для участников СВО. Было представлено три варианта, за первый из них проголосовали более 4 тысяч человек.