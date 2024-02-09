Губернатор Омской области Хоценко расширил программу догазицификации в регионе на участников СВО и их семьи

Как отметили в пресс-службе правительства Омской области, сегодня регион является самым газифицированным в Сибири. Сейчас в области более тридцати категорий льготников, которые могут которые могут получить компенсацию на покупку оборудования и работы по подключению домов к газу. Сумма — до 130 тысяч рублей.