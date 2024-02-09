Из барака и магазина: история векового храма, скрытого в центре Омска

Не многие в Омске знают, что в самом центре города, рядом с остановкой «Дом Туриста», есть церковь. Она скрыта от глаз за банками и памятниками культурного наследия. Да и у неё самой богатая история. Находится храм во имя святителя Николы Чудотворца на улице Щетинкина, 10, недалеко от жилого комплекса «Высоцкий». Церковь — старообрядческая, единственная в городе для этого религиозного течения.