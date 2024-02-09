Из барака и магазина: история векового храма, скрытого в центре Омска

Не многие в Омске знают, что в самом центре города, рядом с остановкой «Дом Туриста», есть церковь. Она скрыта от глаз за банками и памятниками культурного наследия. Да и у неё самой богатая история. Находится храм во имя святителя Николы Чудотворца на улице Щетинкина, 10, недалеко от жилого комплекса «Высоцкий». Церковь — старообрядческая, единственная в городе для этого религиозного течения.
Мы заглянули внутрь храма и пообщались с его настоятелем.
«Изначально здание построили для прислуги»
Находится старообрядческая община в доме купца Фёдорова в значимом для города месте — вокруг застройка с вековой историей.
«Храм напрямую имеет отношение к окружающим зданиям. Здесь были доходные дома, в которых проводились разные мероприятия, работали гостиницы. Здание храма изначально было построено в конце XIX века в качестве дома для прислуги. После прихода советской власти до 60-х годов тут находился барак, а затем в нём организовали склад и магазин», — рассказал священник храма отец Пётр.
В Омске старообрядцы появились в начале XX века. Сначала в городе было мало таких семей — они предпочитали селиться в области, где было удобней возделывать землю. Однако потом их количество заметно увеличивается и в 1915 году строят каменную церковь Николая Чудотворца. Государство выделило под неё участок на 4-й Линии.
Сохранить каменный храм до наших дней не удалось — с приходом большевиков начинаются репрессии и в конце 1930-х годов церковь взрывают. Так омская старообрядческая община остаётся без храма почти до конца века. Приверженцы двуперстного крещения ездят молиться в церкви Новосибирска и Томска.
«Нужен был срочный ремонт»
Тем временем здание, которое станет храмом только в конце 1990-х, находится в аварийном состоянии. В 30-е годы прошлого века здесь успел случиться пожар, а с 1990 по 1995 год тут находился магазин «Берёзка». В то же время в Омске воссоздают старообрядческую общину в — и верующим необходимо найти здание, которое станет храмом.
«Председатель смогла договориться о передаче бесхозного на тот момент дома в аренду старообрядцам при условии, что мы поддержим внешний вид здания и будем проводить срочные и капитальные ремонты», — отметил отец Пётр.
Строение было в очень плохом состоянии. Во время ремонта здесь обнаружили кирпичную мостовую — за 100 лет она ушла в землю на восемдесят сантиметров. Дом стал храмом — его выкрасили в зелёный цвет и установили кресты, пристроили колокольню.
Не только здание храма пришло в такое состояние на этой территории. Некоторые объекты культурного наследия и сейчас находятся в аварийном состоянии. Например, доходный дом Горенбурговой, который находится через дорогу от церкви. В 2022 году он горел. Ещё одно аварийное здание рядом — дом Эннса.
«Рядом есть дом Эннса, тоже историческое здание. Три года, как в нём отключили отопление. В такое состояние пришёл дом. Я с детства хожу мимо него, помню его в лучшие годы. За последние десятилетия там остались одни стены», — сообщил священник.
«С детства в этом храме»
Полностью переоборудовали церковь только в 2013 году — тогда храм и приобрёл современный вид. Кажется, что резные окна, мозаику и иконостас создали в прошлом, однако это не так. Все работы выполнены из современных материалов. В 2014 году закончили ремонт и возобновили богослужения.
Сейчас службы проходят здесь регулярно, их проводит настоятель церкви — отец Пётр. Он стал священником в 2018 году, а в храме провёл детство.
«Я родился в Омске, тут получил образование, закончил химический факультет в ОмГУ имени Достоевского. Я с детства в этом храме с семьёй: даже мой дедушка раз в месяц приезжал сюда помолиться из Тюменской области. Сердце прикипело к храму. Когда вырос, стал брать какие-то заботы технического характера и организационные на себя, осваивал церковную грамоту, пение и чтение на службе. Когда женился, принял сан».
Отец Пётр также является священником старообрядческой церкви в Тюмени. По долгу службы посещает и другие города России, например, Сургут и Нижневартовск.