Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Курс на весну: какой ожидается погода в Приморье в выходные

Свежая информация от Примгидромета.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 61% 764 мм рт. ст. +10°
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье отмечается долгожданное потепление. На юге региона столбики термометров уже поднялись до отметки +2 °С. Ждать ли подобных значений в выходные, ИА PrimaMedia сообщили в Примгидромете.

Как отмечают синоптики, температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет подниматься. На большей территории края обойдется без осадков, и только на севере пройдет небольшой снег. Ночные и дневные температуры станут немного выше, чем накануне.

«Выходные дни порадуют жителей и гостей города хорошей и теплой погодой. Минимальные температуры будут в пределах −8…-11 °С, днем в субботу −2…-5 °С, в воскресенье около нуля градусов», — сообщают специалисты Примгидромета.