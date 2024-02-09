300 выпускников Приангарья написали итоговое сочинение в резервный день

Выпускники Иркутской области написали итоговое сочинение в дополнительный срок. Это задание необходимо выполнить для получения допуска к ЕГЭ. 33 одиннадцатиклассника зарегистрировались на сочинение, ещё 42 — на изложение. На написание даётся 3 часа 55 минут.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства образования Иркутской области, большая часть выпускников, а именно 11,8 тысячи, написали итоговое сочинение в основной срок — 6 декабря прошлого года. Справились с заданием 98 процентов одиннадцатиклассников. Те же, кому сочинение не далось, смогли переписать его в дополнительные дни.
Результаты сочинения, написанного в дополнительные дни, школьники узнают только после 21 февраля. Для тех, кто не смог справиться с заданием, или пропустил его по уважительной причине, предусмотрен ещё один дополнительный день — 10 апреля.