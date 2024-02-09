300 выпускников Приангарья написали итоговое сочинение в резервный день

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства образования Иркутской области, большая часть выпускников, а именно 11,8 тысячи, написали итоговое сочинение в основной срок — 6 декабря прошлого года. Справились с заданием 98 процентов одиннадцатиклассников. Те же, кому сочинение не далось, смогли переписать его в дополнительные дни.