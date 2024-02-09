Дамир Шарипзянов: «Авангард» не встал, не откатился после 0:3 — поэтому жаль, что уступили"

— Не могу так сказать, нет там особо ценного, раз мы проиграли в общем итоге. Соответственно и для меня слабое утешение, что у меня плюс в личной статистике передач. Без разницы это сейчас. Плохо, что уступили. Тем более такой интересный по сюжету матч. Хотелось бы, чтобы команда его вытащила. Согласитесь, намного лучше уступать 0:3 и в итоге всё же выиграть 4:3, чем после тех же 0:3 всё-таки поиграть 3:5. Второй и третий период-то очень хорошо сыграли. Ведь не встали, не откатились, шли вперёд. Удачи не хватило. Далее омский клуб 11 февраля сыграет также на домашнем льду против «Сибири».