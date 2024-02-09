Дамир Шарипзянов: «Авангард» не встал, не откатился после 0:3 — поэтому жаль, что уступили"

ХК «Авангард» 8 февраля сыграл дома матч чемпионата КХЛ против «Спартака» и потерпел поражение 3:5. Омичи обидно пропустили уже в первом периоде три гола, затем одну шайбу отыграли во втором. В третьем же они после оформления дубля Рида Буше и гола его товарища по звену Райана Спунера приблизились на расстояние удара — 3:4. Но в далее пропустили снова — 3:5. И проиграли именно с таким итоговым счётом.
Игру оценил капитан и защитник «ястребов» Дамир Шарипзянов.
— Дамир, третий период получился очень хорошим, но всё же не удалось отыграться. Почему команда относительно поздно «включилась»? Не хватало эмоций?
— Да, предыдущая игра — со СКА — была тяжёлой, мы в ней отдали много сил. Наверное, это всё же плохая отговорка или оправдание, но у нас самих сильная команда, нужно выходить и побеждать. Что нам не удалось… были какие-то досадные отскоки, мешавшие забить, плюс у соперника хорошие игроки, у них достаточно мастерства, им удалось забить два гола. К сожалению, мы сами где-то соперника не додавили, при счёте 3:4 были у нас хорошие моменты. Но их и вратарь «Спартака» нейтрализовал.
— Чувствовалось ли, что у «Авангарда» сегодня усталость, а у соперника свежесть — после 6 дней паузы?
— Если честно, лично я себя очень хорошо и бодро чувствовал. Не могу сказать, что москвичи были уж намного свежее нас.
— Из двух голов, где вы ассистировали, можно ли выделить, что один чуть более ценен, а второй как-то менее?
— Не могу так сказать, нет там особо ценного, раз мы проиграли в общем итоге. Соответственно и для меня слабое утешение, что у меня плюс в личной статистике передач. Без разницы это сейчас. Плохо, что уступили. Тем более такой интересный по сюжету матч. Хотелось бы, чтобы команда его вытащила. Согласитесь, намного лучше уступать 0:3 и в итоге всё же выиграть 4:3, чем после тех же 0:3 всё-таки поиграть 3:5. Второй и третий период-то очень хорошо сыграли. Ведь не встали, не откатились, шли вперёд. Удачи не хватило. Далее омский клуб 11 февраля сыграет также на домашнем льду против «Сибири».