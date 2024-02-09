Дмитрий Губерниев после критики аэропорта назвал Омск великолепным, а омичей прекрасными людьми

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев по запросу «СуперОмска» прокомментировал своё критическое высказывание в адрес аэропорта в Омске. Накануне он назвал Омск «позорниками» за отсутствие багажных тележек в зоне выдачи багажа. Из-за этого Губерниеву пришлось нести три больших сумки и палки самостоятельно.
«Когда воздушная гавань встречает таким отношением, и, судя по официальной реакции руководства аэропорта, это какие-то дешевые отмазки, мне становится обидно за омичей. Мне кажется, что руководство аэропорта немножко лукавит, говоря о единичных случаях обращения раньше. Поэтому напишите, что эту проблему надо решить. Город большой, люди прекрасные, и к людям надо относиться с уважением. Я спортсмен, я свой багаж донесу сам. Речь не об этом. Может, больше двух-трех тележек и не надо, но при необходимости тебе сотрудник аэропорта покажет, где они стоят», — сказал Губерниев.
При этом он отметил, что сам город Омск — великолепен, а омичи — прекрасные люди. Комментатор выразил надежду, что Омск будет развиваться как спортивная столица России.