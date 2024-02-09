Мэр Иркутска проверил соблюдение требований безопасности в школе № 14

Ранее трое молодых людей, притворившись учениками, проникли в здание и вошли в один из классов. При попытке проводить их к директору нарушители сбежали. Возраст хулиганов — 16−18 лет. У одного из них был пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело. В отношении всех троих составлены акты об административных правонарушениях. В обстоятельствах разбираются Следственный комитет и прокуратура Октябрьского округа.