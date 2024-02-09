Мэр Иркутска проверил соблюдение требований безопасности в школе № 14

Глава города проверил соблюдение требований антитеррористической безопасности.
Ранее трое молодых людей, притворившись учениками, проникли в здание и вошли в один из классов. При попытке проводить их к директору нарушители сбежали. Возраст хулиганов — 16−18 лет. У одного из них был пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело. В отношении всех троих составлены акты об административных правонарушениях. В обстоятельствах разбираются Следственный комитет и прокуратура Октябрьского округа.
«Необходимо в очередной раз провести профилактические мероприятия: дополнительные учения, инструктаж среди сотрудников. В прошлом году сделано многое по модернизации видеонаблюдения, оснащению тревожными кнопками, магнитными замками. Есть вопросы к конкретным людям, которые следят за безопасностью. Они должны следовать четкому алгоритму действий. При возникновении подобных случаев важно незамедлительное реагирование. Нельзя допускать повторения таких событий», — отметил мэр Руслан Болотов.
Также Руслан Болотов поручил проверить качество оказания услуг по заключенным контрактам, исправность оборудования и пропускных систем во всех учебных заведениях города. Дополнительно организуют учения по антитеррористической безопасности с участием силовых структур, сообщает пресс-служба мэрии.