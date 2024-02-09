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Уборщикам омских рынков предъявили особые требования о поведении

На текущей неделе, 6 февраля 2024 года, стартовали поиски подрядчика для «оказания клининговых услуг», то есть фактически для проведения уборки, четырех муниципальных омских рынков — «Левобережного» (Комарова, 6), «Советского» (20 Партсъезда, 35), «Центрального» (Гусарова, 33) и «Ленинского» (Рождественского, 6). Максимальная их стоимость оценивается в 16,238 миллиона рублей. При этом в указанную сумму включены расходы на ремонт и приобретение специализированного инвентаря и уборочной техники.
Источник: Суперомск

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, ежедневную уборку необходимо проводить на протяжении 9 месяцев — с 1 марта по 1 декабря 2024 года. При этом в том же ежедневном режиме заказчик, МУП «Муниципальные рынки», станет проверять объем и качество оказываемых услуг, в дополнение к этому его представители оставляют за собой право на «периодические инспекционные проверки». В документации также прописан порядок действий при «аварийном вызове» уборщиков.

К будущему подрядчику предъявляется ряд требований, включая предварительное обеспечение привлекаемых уборщиков не всем необходимым инвентарем и расходными материалами (включая моющие средства), но и униформой. Также в обязательном порядке для уборщиков проводятся периодические медицинские осмотры с правом заказчика ознакомиться с их результатами. Отдельным пунктом прописывается порядок действий при появлении работника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Среди других обращающих на себя внимание требований запрет на использование уборщиками ненормативной лексики в процессе выполнения обязанностей, за что также предусмотрена ответственность исполнителя. Наряду с этим, установлено обязательство о наличии у каждого привлекаемого работника личной санитарной книжки, бейджа с именем и фамилией, а также контроля за вежливым и уважительным обращением с посетителями рынков и их работниками.

«При оказании услуг по настоящему договору бережно относиться к имуществу Заказчика и экономно использовать коммунальные ресурсы, предоставляемые Заказчиком. Нецелевое использование предоставляемых ресурсов является нанесением ущерба Заказчику», — также обозначено в документации.

В перечне работ указано мытье полов, протирание от пыли и загрязнений офисной мебели и оргтехники, а также чистка и натирка зеркальных поверхностей и витражей, глубокая очистка напольных покрытий, чистка кафельной плитки, уборка санузлов.

Отметим, в 2023 году аналогичные работы оценивались в более значительную сумму — порядка 19,486 миллиона рублей. Однако контракт охватывал более продолжительный период работы — весь календарный год.

ЖКХ