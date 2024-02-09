Уборщикам омских рынков предъявили особые требования о поведении

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, ежедневную уборку необходимо проводить на протяжении 9 месяцев — с 1 марта по 1 декабря 2024 года. При этом в том же ежедневном режиме заказчик, МУП «Муниципальные рынки», станет проверять объем и качество оказываемых услуг, в дополнение к этому его представители оставляют за собой право на «периодические инспекционные проверки». В документации также прописан порядок действий при «аварийном вызове» уборщиков.