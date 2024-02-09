Уборщикам омских рынков предъявили особые требования о поведении

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, ежедневную уборку необходимо проводить на протяжении 9 месяцев — с 1 марта по 1 декабря 2024 года. При этом в том же ежедневном режиме заказчик, МУП «Муниципальные рынки», станет проверять объем и качество оказываемых услуг, в дополнение к этому его представители оставляют за собой право на «периодические инспекционные проверки». В документации также прописан порядок действий при «аварийном вызове» уборщиков.
К будущему подрядчику предъявляется ряд требований, включая предварительное обеспечение привлекаемых уборщиков не всем необходимым инвентарем и расходными материалами (включая моющие средства), но и униформой. Также в обязательном порядке для уборщиков проводятся периодические медицинские осмотры с правом заказчика ознакомиться с их результатами. Отдельным пунктом прописывается порядок действий при появлении работника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«При оказании услуг по настоящему договору бережно относиться к имуществу Заказчика и экономно использовать коммунальные ресурсы, предоставляемые Заказчиком. Нецелевое использование предоставляемых ресурсов является нанесением ущерба Заказчику», — также обозначено в документации.
В перечне работ указано мытье полов, протирание от пыли и загрязнений офисной мебели и оргтехники, а также чистка и натирка зеркальных поверхностей и витражей, глубокая очистка напольных покрытий, чистка кафельной плитки, уборка санузлов.
Отметим, в 2023 году аналогичные работы оценивались в более значительную сумму — порядка 19,486 миллиона рублей. Однако контракт охватывал более продолжительный период работы — весь календарный год.