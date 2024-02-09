За прошлую неделю медики зарегистрировали на 23% больше случаев ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, с 29 января по 4 февраля в Кузбассе зарегистрировано 31,9 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 23,3% выше предыдущей недели.
«В рамках еженедельного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди населения Кемеровской области проведено исследование клинического материала от 220 больных ОРВИ. По результатам исследования этиологический фактор установлен в 92 случаях. У 34 больных выделен вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами», — сообщают сотрудники надзорного органа.
Они напоминают, что для снижения риска заболеть нужно соблюдать гигиену рук и чистоту в помещениях, избегать близкого контакта с больными, ограничить пребывание в местах массового скопления людей, правильно питаться и вовремя обращаться к врачу.