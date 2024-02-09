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«Это хорошая поддержка»: многодетная мама из Хабаровска об индексации выплат

Более 40 видов выплат выросло с 1 февраля.
Источник: МК.RU Хабаровск

Накануне, во время совещания с правительством страны, Президент России Владимир Путин объявил об индексации социальных выплат. Это коснулось более 40 различных мер поддержки, которые получают ветераны, люди с ограниченными возможностями и семьи с детьми.

«С 1 февраля на 7,4 процента проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. Это материнский капитал на первого ребенка, он теперь стал 630 тысяч рублей, на второго ребенка — 833 тысячи рублей», — заявил президент во время совещания.

В то время как в разных западных странах социальные выплаты, субсидии и прочие меры поддержки сокращаются, в России они индексируются и пополняются новыми видами по решению главы государства. Это в очередной раз показывает верность того курса, который принял глава государства с момента начала СВО. Западные санкции стали своего рода толчком к ускоренному развитию всех отраслей страны и позволили за два года выйти в топ экономик мира с последующим улучшением уровня жизни и для россиян.

Так, в настоящее время в Хабаровском крае всего доступно около 60 мер различной поддержки. Из них 17 направлены на семьи, в том числе и многодетные. И их получателями являются более 20 тысяч семей. Среди них есть многодетная семья Соколовых, которая поделилась тем, как им помогают принятые меры.

— У нас с мужем трое детей. Старшему сыну 14 лет, средней дочке 11 лет и самому младшему сыну — шесть месяцев. Муж работает на стройке, дети учатся в школе. Старший сын посещает кружок казачества — так сказать, молодой казачок. Дочь любит заниматься чем-то творческим, например, плетет из бисера, рисует, собирает алмазные мозаики. Я на данный момент занимаюсь детьми дома, — поделилась Марина Соколова, хабаровчанка.

Семья пользуется несколькими мерами поддержки. Например, она оформила единое пособие на детей через портал «Госуслуги», также есть материнский капитал на второго ребенка и краевой на третьего, им пока родители пользоваться не стали.

— Единое пособие — это отличная поддержка в настоящее время. Особенно сейчас, ведь для малыша требуется очень много разных вещей, например, памперсы, питание, одежда и так далее. Дети растут не по дням, а по часам! Естественно, и у старших детей потребностей немало, — говорит Марина.

Еще семья Соколовых получает ежемесячную денежную выплату на проезд детям-школьникам. Ее оформили в отделе социальной поддержки. По словам многодетной мамы, хватает этой выплаты на ограниченное число поездок, и она надеется, что ее тоже проиндексируют, ведь стоимость проезда дорожает.

— Лично для меня индексация выплат очень важна. Работает у нас в семье только мой муж, и без поддержки государства нам было бы тяжелее жить. Это отличные меры для семей, — заключила Марина Соколова.