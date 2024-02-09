«Это хорошая поддержка»: многодетная мама из Хабаровска об индексации выплат

Накануне, во время совещания с правительством страны, Президент России Владимир Путин объявил об индексации социальных выплат. Это коснулось более 40 различных мер поддержки, которые получают ветераны, люди с ограниченными возможностями и семьи с детьми.
«С 1 февраля на 7,4 процента проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. Это материнский капитал на первого ребенка, он теперь стал 630 тысяч рублей, на второго ребенка — 833 тысячи рублей», — заявил президент во время совещания.
В то время как в разных западных странах социальные выплаты, субсидии и прочие меры поддержки сокращаются, в России они индексируются и пополняются новыми видами по решению главы государства. Это в очередной раз показывает верность того курса, который принял глава государства с момента начала СВО. Западные санкции стали своего рода толчком к ускоренному развитию всех отраслей страны и позволили за два года выйти в топ экономик мира с последующим улучшением уровня жизни и для россиян.
— У нас с мужем трое детей. Старшему сыну 14 лет, средней дочке 11 лет и самому младшему сыну — шесть месяцев. Муж работает на стройке, дети учатся в школе. Старший сын посещает кружок казачества — так сказать, молодой казачок. Дочь любит заниматься чем-то творческим, например, плетет из бисера, рисует, собирает алмазные мозаики. Я на данный момент занимаюсь детьми дома, — поделилась Марина Соколова, хабаровчанка.
Семья пользуется несколькими мерами поддержки. Например, она оформила единое пособие на детей через портал «Госуслуги», также есть материнский капитал на второго ребенка и краевой на третьего, им пока родители пользоваться не стали.
— Единое пособие — это отличная поддержка в настоящее время. Особенно сейчас, ведь для малыша требуется очень много разных вещей, например, памперсы, питание, одежда и так далее. Дети растут не по дням, а по часам! Естественно, и у старших детей потребностей немало, — говорит Марина.
— Лично для меня индексация выплат очень важна. Работает у нас в семье только мой муж, и без поддержки государства нам было бы тяжелее жить. Это отличные меры для семей, — заключила Марина Соколова.