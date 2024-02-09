«Это хорошая поддержка»: многодетная мама из Хабаровска об индексации выплат

В то время как в разных западных странах социальные выплаты, субсидии и прочие меры поддержки сокращаются, в России они индексируются и пополняются новыми видами по решению главы государства. Это в очередной раз показывает верность того курса, который принял глава государства с момента начала СВО. Западные санкции стали своего рода толчком к ускоренному развитию всех отраслей страны и позволили за два года выйти в топ экономик мира с последующим улучшением уровня жизни и для россиян.