Движение на трассах в Челябинской области ограничили из-за непогоды

Ограничение для грузовиков, пассажирских автобусов и такси ввели на трассах в Челябинской области из-за непогоды. В регионе продолжаются сильные снегопады и метели, на дорогах — плохая видимость. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ограничено передвижение фур и пассажирского транспорта на участке трассы М-5 с 1549 по 1779 километр (поворот на Миасс). Ограничения будут действовать ориентировочно до 12 часов 9 февраля.
Кроме того, с 8 до 12 часов в пятницу для фур, автобусов и такси закрыт участок дороги «Кизильское — Бреды — Мариинский — граница с Казахстаном» с 57 по 130 километр.
Если погода не улучшится, меры могут продлить. Водителям рекомендуют на время отказаться от дальних поездок.