Движение на трассах в Челябинской области ограничили из-за непогоды

Ограничение для грузовиков, пассажирских автобусов и такси ввели на трассах в Челябинской области из-за непогоды. В регионе продолжаются сильные снегопады и метели, на дорогах — плохая видимость. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.