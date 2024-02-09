После обильных снегопадов Башкирию накроют сильные морозы

По данным Башгидромета, сегодня днем пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха — 8, −13 градусов.
В субботу, 10 февраля, прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −16, −21 градус, при прояснениях до −26. Днем −12, −17 градусов.
В воскресенье, 11 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −22, −27 градусов, при прояснениях до −32. Днем −12, −17 градусов.
Как сообщал ранее Башинформ, из-за непогоды в Башкирии по-прежнему ограничено движение примерно на 30 участках автодорог.