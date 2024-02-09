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В Красноярске из-за резкого потепления возможны подтопления

В городе 10 февраля ожидается потепление до +6 градусов, а также пройдет дождь.
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: МЧС РФ

В Красноярске из-за резкого потепления возможны подтопления, об этом предупреждают синоптики и специалисты городского управления по ГО, ЧС и ПБ.

Напомним, в субботу, 10 февраля, в городе ожидается до +6 градусов, а также пройдёт дождь. Специалисты предупреждают, что такое резкое потепление может вызвать обильное таяние снега и подтопления.

Владельцам частных домов рекомендуют заранее убрать наледь и снег с участков, а также обязательно нужно прочистить водоотводные каналы.

В случае возникновения внештатных ситуаций следует обратиться в единую диспетчерскую службу города по номеру: «005» или «112».

МЧС