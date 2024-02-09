В Красноярске из-за резкого потепления возможны подтопления, об этом предупреждают синоптики и специалисты городского управления по ГО, ЧС и ПБ.
Напомним, в субботу, 10 февраля, в городе ожидается до +6 градусов, а также пройдёт дождь. Специалисты предупреждают, что такое резкое потепление может вызвать обильное таяние снега и подтопления.
Владельцам частных домов рекомендуют заранее убрать наледь и снег с участков, а также обязательно нужно прочистить водоотводные каналы.
В случае возникновения внештатных ситуаций следует обратиться в единую диспетчерскую службу города по номеру: «005» или «112».