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Стала известна сумма выплат жильцам взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске

В Новосибирске назвали сумму компенсации жильцам до № 39 на улице Линейная, обрушевшегося после взрыва.
Источник: Reuters

В общей сложности, власти выплатили жильцам 57 пострадавших квартир 331 млн рублей. Об этом сообщил портал «Прецедент».

Всего в собственности жильцов разрушенного дома было 58 квартир плюс одна была включена в реестр муниципального имущества.

По данным, на конец января собственники 57 квартир получили финансовую компенсацию стоимости жилья. Еще под одной квартире решение пока не принято, поскольку собственники погибли при взрыве, а процедура вступления в наследство еще не завершена.

Членам семей 15-ти погибших выплатили 11 млн рублей.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске спустя год вспомнили о погибших от взрыва на Линейной.