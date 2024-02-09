Стала известна сумма выплат жильцам взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске

В общей сложности, власти выплатили жильцам 57 пострадавших квартир 331 млн рублей. Об этом сообщил портал «Прецедент».
Всего в собственности жильцов разрушенного дома было 58 квартир плюс одна была включена в реестр муниципального имущества.
По данным, на конец января собственники 57 квартир получили финансовую компенсацию стоимости жилья. Еще под одной квартире решение пока не принято, поскольку собственники погибли при взрыве, а процедура вступления в наследство еще не завершена.
Членам семей 15-ти погибших выплатили 11 млн рублей.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске спустя год вспомнили о погибших от взрыва на Линейной.