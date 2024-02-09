Зданию конторы Новосухаревского рынка вернут исторический облик

Здание конторы, как и сам Новосухаревский рынок, начали возводить в 1924 году, когда решено было закрыть стихийный Сухаревский рынок. Под торговые ряды выделили участок пустыря между Большим Сухаревским переулком, Трубной и Садовой-Сухаревской улицами. По предложению Константина Мельникова его застроили деревянными павильонами-киосками с прилавками по обе стороны. В центре сходившихся тремя ровными лучами торговых рядов разместили контору (комитет), которая была единственным кирпичным строением на территории рынка. Помимо служебных помещений, там располагался трактир. Сначала архитектор задумал сделать контору круглой, но потом, чтобы подчеркнуть идею с лучами, поменял ее композицию на треугольную. До сих пор на плане города здание обозначено как треугольник с одним обрезанным углом.