Зданию конторы Новосухаревского рынка вернут исторический облик

В здании конторы Новосухаревского рынка начались реставрационные работы. Памятник советского авангарда 1920-х годов расположен по адресу: Большой Сухаревский переулок, дом 11, строение 1. Трехэтажный дом в виде треугольника с обрезанным углом — самая ранняя из капитальных построек знаменитого архитектора Константина Мельникова.
«Чтобы творение одного из мэтров авангарда вновь стало соответствовать задумке автора, реставраторам предстоит сохранить и восстановить конструктивные и декоративные элементы здания. Мастера уже начали демонтировать позднюю отделку и планировочные решения, диссонирующие с обликом памятника, а также расчищать стены. В ходе работ на основании архивных данных будут максимально сохранены и воссозданы элементы конструкций здания, относящихся к периоду постройки — 1926 году. Так, специалистам предстоит отреставрировать кирпичную кладку стен памятника и лепной декор фасадов и интерьеров, восстановить исторические проемы. Также в ходе работ приведут в порядок подлинные окна и подоконники, восстановят фурнитуру по историческим образцам», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
С наступлением тепла вокруг здания установят леса и реставраторы приступят к фасадным работам: Фасады очистят от загрязнений, кирпичную кладку отреставрируют, оштукатурят и окрасят в исторический цвет. По кровле также предстоит большая работа: необходимо восстановить парапетные стенки и металлическое ограждение по контуру кровли, воссоздать утраченный венчающий карниз. Следует отметит, что важной частью архитектурной концепции Константина Мельникова было создание эксплуатируемой крыши. Предполагалось, что ее будут использовать как ресторан, но из-за постоянных протечек и ремонтов плоскую крышу накрыли скатной кровлей. В рамках проекта реставрации предполагается вернуться к первоначальной идее архитектора.
Параллельно с работами по фасадам в здании будут вестись работы в интерьерах: специалистам предстоит восстановить капитальные перегородки здания по архивным данным, отреставрировать все лестницы в здании (часть разрушенных доломитовых ступеней будет выполнена по аналогу), восстановить и отреставрировать напольное покрытие в интерьерах, отреставрировать существующие и воссоздать утраченные потолочные тяги в интерьере; произвести отделку стен.
Все работы ведутся на основании согласованного проекта, выданного разрешения и под контролем столичного Департамента культурного наследия.
Здание конторы, как и сам Новосухаревский рынок, начали возводить в 1924 году, когда решено было закрыть стихийный Сухаревский рынок. Под торговые ряды выделили участок пустыря между Большим Сухаревским переулком, Трубной и Садовой-Сухаревской улицами. По предложению Константина Мельникова его застроили деревянными павильонами-киосками с прилавками по обе стороны. В центре сходившихся тремя ровными лучами торговых рядов разместили контору (комитет), которая была единственным кирпичным строением на территории рынка. Помимо служебных помещений, там располагался трактир. Сначала архитектор задумал сделать контору круглой, но потом, чтобы подчеркнуть идею с лучами, поменял ее композицию на треугольную. До сих пор на плане города здание обозначено как треугольник с одним обрезанным углом.
В вершине треугольника расположилась лестница, которая со второго этажа становилась открытой и вела на плоскую крышу-террасу. Свойственную авангарду геометричность строения подчеркивают вертикальные выступы (пилоны) на стенах и вытянутые окна. Только на одном из фасадов геометрия прямоугольных окон сменяется на круглое окно.
Общую планировку рынка тщательно продумали с учетом расположения основных входов на его территорию. Константин Мельников сделал ряды палаток разной длины и не только поставил их параллельно, но и создал живописную пространственно-планировочную композицию, которую сам назвал оркестром танцующих гармоний.
Новосухаревский рынок просуществовал до 1930 года, когда торговлю перевели на Ярославский рынок на Мещанской улице. После закрытия территорию стала занимать автодормехбаза. От Новосухаревского рынка осталось лишь одно здание — его контора.
Его неоднократно перестраивали: плоскую крышу перекрыли скатной кровлей, изменили окраску, частично заменили оконные рамы и закрыли стеной открытую лестницу. Наружные дверные полотна были полностью утрачены.