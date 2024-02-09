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В Ростове не будут закрывать ночные клубы из-за СВО

Однако власти считают, что в подобных заведениях нужен постоянный контроль.
Источник: Аргументы и факты

Губернатор Василий Голубев пообещал не закрывать ночные клубы в Ростовской области из-за СВО. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции 8 февраля.

Он отметил, что местные клубы и так пострадали во времена ковида, поэтому закрывать их пока не будут. Однако в подобных заведениях, считает губернатор, нужен постоянный контроль, чтобы избежать скандальных вечеринок.

«Главное, чтоб там не было голых вечеринок».

добавил Голубев

Ранее известный диджей из Ростова прокомментировал предложения закрыть все ночные клубы на период СВО.