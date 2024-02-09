9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедицу прогнозируют сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. В южных районах снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.



Температура воздуха составит минус 4 — плюс 2 градуса.