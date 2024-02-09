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Мокрый снег и гололедицу прогнозируют сегодня в Беларуси

Будет облачно с прояснениями. В южных районах снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедицу прогнозируют сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. В южных районах снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха составит минус 4 — плюс 2 градуса.