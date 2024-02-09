Кузбасские камеры увидят водителей, которые пользуются телефоном за рулём

По информации Госавтоинспекции Кузбасса, в регионе установили камеры, которые могут фиксировать нарушения правил пользования телефоном водителем. После обработки информации нарушителям отправляют постановления для оплаты штрафа.
Пока камеры установили в Кемерове на улице Терешковой (район поворота на ж. р. «Лесная поляна») и в Новокузнецке на улице Кирова в районе дома № 111. В будущем территорию подобных камер расширят.
С начала года в Кузбассе обнаружили 90 нарушений правил пользования телефонами за рулём. Инспекторы напоминают, что пользоваться телефонами во время управления машиной нельзя, так как это может спровоцировать аварию.
Согласно ст. 12.36.1. КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» пользование водителем во время движения телефоном, не оборудованным устройством, позволяющим говорить без использования рук, влечёт административный штраа в размере 1 500 рублей.