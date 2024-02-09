В омском театре «Галёрка» пройдёт фестиваль, посвящённый Достоевскому

В Омском драматическом театре «Галёрка» пройдёт II Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск», сообщает минкульт региона. Мероприятие состоится с 11 по 17 ноября. К участию фестивали приглашают театры со всего миру, в репертуаре которых есть постановки по произведениям Фёдора Михайловича. Важными условиями для допуска к мероприятию являются высокий художественный уровень спектаклей и дата их премьеры — не ранее 2019 года. Жанр постановки при этом не важен. Сейчас «Галёрка» принимает заявки от всех желающих. Их приём завершится 1 июня 2024 года.