На Стачки построят новый мост для трамваев

Южнее проспекта Стачки для прокладки трамвайных линий построят мост, об этом во время пресс-конференции 8 февраля заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, возможно, по мосту будут ездить только трамваи. После этого Голубев уточнил, что решения по расположению эстакад пока нет. От идеи выделенной полосы для трамваев по проспекту Стачки окончательно отказались.
Строительство новых скоростных линий и реконструкция существующих пройдет в четыре этапа. Работы планируют завершить в 2028 году. Мы рассказывали, как планируют организовать трамвайную сеть в Ростове, первая линия которой свяжет Левенцовку и центр города.
При этом в феврале проектировщики должны подробно рассказать, как именно и где еще обособят трамвайные линии. В начале месяца «Синара — ГТР», которая занимается созданием трамвайной сети в Ростове, опубликовала схему путей в Левенцовском микрорайоне.
Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.