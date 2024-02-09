Умерла основатель организации «Жители блокадного Ленинграда»

«Человек широкой души и невероятно доброго сердца, профессионал с большой буквы и обаятельная женщина — это лишь малая часть слов, которыми можно охарактеризовать Лидию Алексеевну Ходченкову. Я знал ее лично много лет, и на протяжении всего нашего знакомства и общения чувствовал ее поддержку», — цитирует издание сообщение Александра Ржаненкова.