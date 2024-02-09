Умерла основатель организации «Жители блокадного Ленинграда»

В Петербурге на 94-м году жизни скончалась блокадница, одна из создательниц общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и знака «Жителю блокадного Ленинграда» Лидия Ходченкова. Об этом, со ссылкой на сообщение депутата ЗакСа Александра Ржаненкова, сообщает «Петербургский дневник».
«Человек широкой души и невероятно доброго сердца, профессионал с большой буквы и обаятельная женщина — это лишь малая часть слов, которыми можно охарактеризовать Лидию Алексеевну Ходченкову. Я знал ее лично много лет, и на протяжении всего нашего знакомства и общения чувствовал ее поддержку», — цитирует издание сообщение Александра Ржаненкова.
В связи с её смертью соболезнования выразил губернатор Александр Беглов.
«Лидия Алексеевна в детстве пережила всю блокаду. Была награждена медалью “За оборону Ленинграда”. Окончив Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, трудилась в НПО “Краснознаменец” — участвовала в создании ракетной техники», — сказал он, добавив, что долгие годы Лидия Ходченкова занимала ответственные посты в органах власти Ленинграда.
«Мы знали Лидию Алексеевну как человека, глубоко преданного нашему городу и стране, энергичного, деятельного, ответственного, чуткого и неравнодушного. Петербург будет хранить светлую память о ней», — заключил градоначальник.
Избранная в 1985 году секретарём исполнительного комитета Ленинградского совета народных депутатов, она активно участвовала в создании общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», а также — учреждении знака «Жителю блокадного Ленинграда». Свыше трёх десятков лет она возглавляла Санкт-Петербургское отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира».
Ранее в Петербурге в последний путь проводили жительницу блокадного Ленинграда, старейшего искусствоведа и журналиста города на Неве — Надежду Нешатаеву. Ей было 89 лет.