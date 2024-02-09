Куда пойти 9−11 февраля: «Дама с камелиями» в Михайловском театре, посвящение Мейерхольду, кино из стереофотографий

Актуальное
Горожане отправляются на работу на велосипедах.
9 февраля, 16+
В этот уик-энд петербуржцы снова достанут забытые за зиму велосипеды и моноколеса, чтобы поучаствовать в акции «На работу на велосипеде». Насладятся компанией единомышленников, а заодно покажут другим, что такой способ передвижения по городу может быть не только экологичным, но и абсолютно безопасным. Помимо привычной части, в этом году запланирована и музейная: утром в пятницу прошедшие особую регистрацию получат тайный адрес, выстроятся в велоколонну и отправятся к Эрмитажу. Там их встретит музейный фотограф Юрий Молодковец и проведёт специальную экскурсию. Вечером небольшие группы также смогут посетить музей «Разночинный Петербург» или концерт.
«Дама с камелиями» — премьера в Михайловском.
9 февраля, 19:00, 10 февраля 18:00, 12+
В этот уик-энд в Михайловском театре проходят премьерные показы оперы «Дама с камелиями» на либретто Франческо Марии Пьяве по одноименному произведению Александра Дюма-сына. Режиссером-постановщиком выступил Владимир Кехман, и это его первая оперная постановка. Сюжет о французской куртизанке команда превратила в драму о русской танцовщице. Она отправляется в Европу и мечтает начать карьеру заново. Вот только французская публика и её повадки оказываются героине непривычными, а мечта о любви разбивается спустя годы.
«Каток у Флагштока» устраивает праздник.
9, 10, 11 февраля, 6+
На «Катке у Флагштока» — все выходные отмечают китайский Новый год. Основная программа будет проходить на вечерних сеансах в 17:30 и 20:00. На лёд выйдут фигуристы в ярких костюмах и превратятся в сказочных существ и героев из китайских сказок. Зрителей ждет яркое шоу, состоящее из тематических миниспектаклей с говорящими названиями — «Танец ниндзя», «Танец рыб и дракона», «Танец кролика перед встречей дракона», «Танец кунг-фу»
Всë о Мейерхольде — в Александринском театре.
9, 10 и 11 февраля, 18+
К 150-летию со дня рождения великого режиссёра и реформатора театра Всеволода Мейерхольда в Александринском театре Валерий Фокин выпускает спектакль «Мейерхольд. Чужой театр».Сюжет выстроен вокруг происходящего на собрании труппы Государственного театра имени Вс. Мейерхольда в декабре 1937 года. Тогда центром обсуждения стала статья «Чужой театр» председателя Комитета по делам искусств Платона Керженцева, вышедшая в «Правде»: именно в тот момент сотрудники театра осудили Мейерхольда и поддержали начавшуюся травлю. Сохранилась стенограмма, на которой записаны личные недовольства и обиды, которые тогда лавиной посыпались на мастера.
Подробнее об истории «отмены» режиссёра в Александринке расскажут на параллельной программе. Историк театра Вадим Щербаков 9 февраля в 17:00 расскажет о закрытии ГосТИМа и надежде на спасение на тематической лекции. 10 февраля в 12:30 начнётся разговор искусствоведа Ивана Чечота, театроведа, куратора Дмитрия Ренанского и композитора Владимира Раннева о «Пространстве Мейерхольда: 1874−2024».
В музеях
Краски, чувства и облака в Nikolay Evdokimov Gallery.
С 11 февраля до 3 марта, 16+
В Nikolay Evdokimov Gallery в воскресенье начинает работать выставка молодой художницы из Петербурга Нины-Симоны Бабаевой. В её работах краски и абстракция работают на выражение чувств и маркируют психологическое состояние в момент написания. Основой проекта «Не говори, что я облако» стали 35 живописных работ.
В «Сарае» наука объединилась с искусством.
До 10 марта, 14+
В галерее «Сарай» стартовал проект AGNOSIS под кураторством Петра Белого. Он посвящён «графическим комбинаторным системам», объединяющим принципы науки и искусства. Художник Михаил А Крест увлечен сочетанием математики и причудливой функциональности. Созданные им предметы часто напоминают вещи из алхимической лаборатории, сложные по форме и загадочные.
Разнообразие искусства отыщут «Днём с огнём…».
До 29 марта, 16+
В Abramova Gallery продолжается экспозиция «Днём с огнём…», собранная из произведений художников Веры Петровской и Тимура Мусаева-Кагана. В залах посетители увидят крупноформатные полотна с текстами на неизвестном языке и литературными отсылками, вышивки, «коробочки с секретиками», текстильные скульптуры, похожие на огромные мягкие игрушки, таинственную орнаментальную графику. Глобальная идея скрыта в названии, отсылающем к фразеологизму о бессмысленном и бесконечном поиске невозможного.
Узнать новое
О шляпах и моде расскажут на лекции.
9 февраля, 15:00, 6+
В пятницу в Музее-квартире Александра Блока стилист и популяризатор моды Ирина Спасская прочитает лекцию «Модистка. Век XXI» и раскроет тайны шляпного дела. Речь пойдёт не только о самых модных фасонах головных уборов, но и о том, почему без шляпок в прошлом было немыслимо выйти из дома. Закрепить знания получится на выставке «Была ты всех ярче, верней и прелестней…» в том же пространстве, которая проработает до 10 марта.
Автор «Плейлиста волонтера» представит новую книгу.
9 февраля, 19:00, 18+
Писатель Мршавко Штапич, написавший роман «Плейлист волонтёра», вечером в пятницу представляет свою новую книгу в «Буквоеде» на Невском. «Устойчивое развитие» — одновременно и плутовской и производственный роман, в котором герой принимает множество странных решений и попадает на Север ради целлюлозно-бумажной фабрики в отдалённом посёлке. На встрече Штапич ответит на все вопросы и будет готов подписать экземпляр книги.
Стереофотография стала кино.
С 9 февраля, 16+
В Росфото запускают цикл показов фильмов «которых нет в кинотеатрах»: на экран выведут объемные фильмы, созданные на основе архивных стереофотографий. Проект начнётся с показа картины «Стереомир инженера Шухова». О технологии в целом и об изобретателе и инженере Владимире Шухове, который десятилетиями фиксировал жизнь при помощи аппарата для стереоскопической съемки, на встрече расскажет директор Фонда сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова и режиссер Дмитрий Новиков.
Ахматова и Бродский — в «Полутора комнатах».
10 февраля, 19:00, 18+
В «Полутора комнатах» в эту субботу исследователь и писатель Денис Ахапкин представит второе издание книги «Иосиф Бродский и Анна Ахматова. В глухонемой вселенной». В работе автор сочетает разговор о судьбах поэтов и взаимовлиянии с размышлениями о конкретных стихотворениях и их медленным чтением. Одна из глав посвящена «Дидоне и Энею» Бродского и образам этих героев «Энеиды» Вергилия в поэзии.
О находках из Эрмитажа — на прогулке с ДК Лурье.
11 февраля, 13:00, 12+
Экскурсия «На чердак Главного штаба. Архитектура времён Росси и археология времён Петра» из афиши ДК Лурье посвящена необычным находкам. Присутствующие узнают, как при реставрации Главного штаба были найдены вещи жителей Немецкой слободы — купцов, морских офицеров, медиков и чем жили жители необычного района при Петре I. В то время Немецкая слобода тянулась от нынешней Миллионной до набережной Мойки. Чердак в Восточном крыле Главного штаба превратился в доступное для экскурсантов пространство в 2020 году. «Фонтанка» показывала, что ждёт посетителей внутри арки штаба.
Театральное
Герои Довлатова оживут в Ленсовета.
10 и 11 февраля, 16+
«Довлатов и Ко» — новинка в афише театра им. Ленсовета. В выходные на сцене впервые пройдёт перформативная читка с песнями по рассказам Довлатова, написанными им в эмиграции: «Роль», «Третий поворот налево», «Встретились, поговорили», «Номенклатурные полуботинки». Во второй части спектакля зрители познакомятся с рассказами «Алексей всё-таки решает выйти из дома» и «Отец говорил со мной» музыканта и театрального режиссёра Николая Русского.
«Приключения Федоры» удивят костюмами и музыкой.
11 февраля, 11:00, 6+
Театр «Легенда» расскажет историю о Федоре, от которой сбежала вся посуда в формате яркого музыкального спектакля «Приключения Федоры» по мотивам сказки Корнея Чуковского. Дети станут не просто зрителями, а непосредственными участниками приключений. Для постановки были созданы объёмные необычные костюмы, которые сделают представление ещё интереснее.
На экранах
«Мармелад» — новинка со звездой «Очень странных дел».
С 8 февраля, 12+
В прокат выходит британская криминальная мелодрама «Мармелад»: именно так зовут девушку, в которую влюбляется главный герой. Вместе они отправляются грабить банк, но, конечно, всё идёт не по плану. В картине среди прочих сыграл Джо Кири, который больше всего известен по роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела».
«Поцелуй» — любовь от лауреата «Оскара».
С 8 февраля, 16+
На экранах — фильм датчанина Билли Аугаста «Поцелуй» о любви молодого офицера и девушки, прикованной к инвалидной коляске. Режиссёр — лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и премии «Оскар», которые он получил за фильм «Пелле-завоеватель». Роль барона фон Левеншельда в фильме исполнил Ларс Миккельсен, старший брат актера Мадса Миккельсена. Прежде всего он известен по роли российского президента Виктора Петрова в сериале «Карточный домик».
Ева Грин и Венсан Кассель перенесутся в эпоху мушкетеров.
С 8 февраля, 12+
В кинотеатрах показывают второй фильм дилогии «Три мушкетера: Миледи» режиссера Мартина Бурбулона. Сюжетная линия лишь приблизительно следует роману Дюма. Ева Грин («Мечтатели», «Дом странных детей») играет Миледи, а Венсан Кассель («Необратимость», «Доберман») перевоплотился в Атоса.
О «Деле Миранды» — в юридической драме.
С 8 февраля, 18+
Юридическая драма «Дьявол в деталях. Дело Миранды» режиссера Мишель Дэннер была снята на основе реальных событий. Главный герой сознаётся в изнасиловании, не зная о том, что имеет право хранить молчание. После обращения адвоката суд счёл, что признания мужчины не могут быть доказательством, и его дело было пересмотрено. Именно после этого случая американские полицейские при аресте начали разъяснять задержанному, что у него есть право на адвоката и молчание. Это предупреждение получило название «правило Миранды». У картины особенный каст: пострадавшую девушку сыграла Абигайл Бреслин, в 10-летнем возрасте номинированная на «Оскар» за роль в «Маленькой мисс Счастье». Также в фильме сыграли Кайл Маклахлан — агент Дейл Купер из «Твин Пикс» и Дональд Сазерленд из «Голодных игр».
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру».