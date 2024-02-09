Куда пойти 9−11 февраля: «Дама с камелиями» в Михайловском театре, посвящение Мейерхольду, кино из стереофотографий

В этот уик-энд петербуржцы снова достанут забытые за зиму велосипеды и моноколеса, чтобы поучаствовать в акции «На работу на велосипеде». Насладятся компанией единомышленников, а заодно покажут другим, что такой способ передвижения по городу может быть не только экологичным, но и абсолютно безопасным. Помимо привычной части, в этом году запланирована и музейная: утром в пятницу прошедшие особую регистрацию получат тайный адрес, выстроятся в велоколонну и отправятся к Эрмитажу. Там их встретит музейный фотограф Юрий Молодковец и проведёт специальную экскурсию. Вечером небольшие группы также смогут посетить музей «Разночинный Петербург» или концерт.