В Воронежской области в замке Ольденбургских началась реставрация ворот

На данный момент во дворце работает несколько экспозиций. На цокольном этаже дворца разместилась выставка «На благо отечества», в Свитском корпусе размещена экспозиция «Романовы и Ольденбургские, история отношений». В «Доме с ризолитами» работает выставочный и концертный залы. Первый, второй и третий этажи дворца закрыты на реставрацию.