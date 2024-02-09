В Воронежской области в замке Ольденбургских началась реставрация ворот

В Дворцовом комплексе Ольденбургских начались работы по реставрации объекта культурного наследия Воронежской области «Ворота с двумя башнями», сообщили в администрации дворца.
«Работы осуществляет ООО “СТЕПС”, проектная документация разработана ООО “Зодчие Черноземья”. В состав реставрации Ворот также включены работы по установке часов и колоколов на одной из башен», — следует из сообщения.
На данный момент во дворце работает несколько экспозиций. На цокольном этаже дворца разместилась выставка «На благо отечества», в Свитском корпусе размещена экспозиция «Романовы и Ольденбургские, история отношений». В «Доме с ризолитами» работает выставочный и концертный залы. Первый, второй и третий этажи дворца закрыты на реставрацию.
Подробнее о реставрации в нашей фотоленте.