Мэрия Челябинска рассказала, какими силами устраняют последствия снегопадов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня, 9 февраля, на улицах города работает 328 единиц техники. В уборке задействованы 568 дорожных рабочих», — говорится в комментарии Комитета дорожного хозяйства.
Минувшей ночью работало 302 единицы техники, в уборке была задействована бригада из 217 специалистов. На полигон вывезено 20,6 тыс. кубических метров снега.
При необходимости, для обеспечения безопасности дорожного движения, будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков, спусков, подъемов, мостовых сооружений и перекрестков.
По информации синоптиков, днем в четверг в Челябинской области прошел умеренный, на востоке — небольшой снег, минувшей ночью в горах и на северо-востоке — небольшой и умеренный снег (0,6−5 мм). Наблюдались метели при порывах ветра 13−20 м/с, днем в горах фиксировались локальные туманы. Температура воздуха вчера днем была минус 2−9, на юге — до плюс 2, ночью — минус 8−13 градусов.