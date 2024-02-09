Мэрия Челябинска рассказала, какими силами устраняют последствия снегопадов

По информации синоптиков, днем в четверг в Челябинской области прошел умеренный, на востоке — небольшой снег, минувшей ночью в горах и на северо-востоке — небольшой и умеренный снег (0,6−5 мм). Наблюдались метели при порывах ветра 13−20 м/с, днем в горах фиксировались локальные туманы. Температура воздуха вчера днем была минус 2−9, на юге — до плюс 2, ночью — минус 8−13 градусов.