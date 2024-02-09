Масочный режим снова вводят в Казахстане

Акиматам городов Алматы, Астана, Шымкент, Центральным государственным органам, физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности рекомендовать использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОН-ы, банки и др.), во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, железнодорожный).