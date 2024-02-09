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Новые улицы Астаны получили названия, а некоторые переименовали

Принято совместное постановление акимата города Астаны и решение маслихата города Астаны от 31 января 2024 года «О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны», сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Так, присвоены следующие наименования:

по району «Алматы» города Астаны:

улице с проектным наименованием А30 — улица Оралхан Бөкей; улице с проектным наименованием А40 — улица Сырбай Мәуленов; улице с проектным наименованием А564 — улица Әмен Қайдаров; улице с проектным наименованием № 101- улица Бұйрат; улице с проектным наименованием А139 — улица Ақтекше; улице с проектным наименованием А184 — улица Кендірлі; улице с проектным наименованием А185 — улица Кеңсаз; улице с проектным наименованием А187 — улица Қарашығанақ; улице с проектным наименованием А206 — улица Қимасар; улице с проектным наименованием А207 — улица Қойтас; улице с проектным наименованием А208 — улица Тасөткел; улице с проектным наименованием А344 — улица Маймекен.

по району «Байқоңыр»:

безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті, — «Журналистер саябағы»;

по району «Есиль»:

улице с проектным наименованием № 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала, — улица Нұрлан Балғымбаев.

по району «Нұра»:

улице с проектным наименованием Е29 — улица Тәттімбет; улице с проектным наименованием Е33 — улица Қорқыт ата.

Вместе с тем переименованы:

по районам «Алматы», «Байқоңыр»:

проспект Әл-Фараби — в проспект Ақжол;

по району «Алматы»:

улицу Гейдар Әлиев — в улицу Мұзафар Әлімбаев;

по району «Есиль»:

улицу Сәбит Мұқанов — в улицу Шұбартау.