Новые улицы Астаны получили названия, а некоторые переименовали

улице с проектным наименованием А30 — улица Оралхан Бөкей; улице с проектным наименованием А40 — улица Сырбай Мәуленов; улице с проектным наименованием А564 — улица Әмен Қайдаров; улице с проектным наименованием № 101- улица Бұйрат; улице с проектным наименованием А139 — улица Ақтекше; улице с проектным наименованием А184 — улица Кендірлі; улице с проектным наименованием А185 — улица Кеңсаз; улице с проектным наименованием А187 — улица Қарашығанақ; улице с проектным наименованием А206 — улица Қимасар; улице с проектным наименованием А207 — улица Қойтас; улице с проектным наименованием А208 — улица Тасөткел; улице с проектным наименованием А344 — улица Маймекен.