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В Ростовской области на ближайшие сутки объявили штормовое предупреждение

Дончанам сообщили о штормовом предупреждении.
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в пятницу, 9 февраля, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС.

До конца пятницы на Дону возможно налипание на проводах и деревьях мокрого снега.

— Будьте внимательны и осторожны, — предупредили жителей Ростовской области.

Напомним, в Ростове в пятницу, 9 февраля, ожидаются осадки в виде дождя и снега. В утренние часы воздух прогреется до +1 градуса. А к обеду потеплеет до +7. В ночные часы столбик термометра опустится до +4. Северо-восточный ветер подует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега.