В Ростовской области на ближайшие сутки объявили штормовое предупреждение

Напомним, в Ростове в пятницу, 9 февраля, ожидаются осадки в виде дождя и снега. В утренние часы воздух прогреется до +1 градуса. А к обеду потеплеет до +7. В ночные часы столбик термометра опустится до +4. Северо-восточный ветер подует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега.