Где в Петербурге люди чаще всего падают из-за гололеда

— Каждый квадратный метр в городе должен быть обязательно за кем-то закреплен. Но есть, например, какой-нибудь тупичок между жилыми домами, который и не улица, чтобы его город убирал, и к территории дома тоже не относится. И вот его никто не убирает, — объяснил депутат ЗакСа Михаил Амосов в эфире программы «Пять углов» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). — Необходимо распределить ответственность и следить за тем, чтобы каждый «квадрат» убирался. И штрафовать надо. А то у нас от гололеда пострадало 500 человек, а штрафов — единицы.