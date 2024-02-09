Где в Петербурге люди чаще всего падают из-за гололеда

«Шел в магазин, упал, очнулся — гипс» — в «Бриллиантовой руке» Юрий Никулин шел, конечно, не за покупками, но в случае с Петербургом упасть и травмироваться можно по пути в ТЦ. Инспекторы ГАТИ проверили качество уборки у торговых объектов, где в последнее время чаще всего падали петербуржцы, и ужаснулись: семь из 10 территорий оказались в отвратительном состоянии, а четыре из них крайне опасны!
ЛЕДЯНЫЕ КОЛДОБИНЫ, УХАБЫ И ГОРКИ.
В этот раз инспекция проверила 35 скользких местечек, принадлежащих частным владельцам. Однако в первую очередь обратили внимание на 10 адресов, куда «скорая» с начала февраля наведывалась чаще всего.
— На парковку торгового центра на Ириновском проспекте наш автомобиль даже не смог заехать: толстый слой наледи и глубокие ямы в нем сулили незапланированный ремонт подвески, — возмутились инспекторы, — а передвижение здесь пешком — это уже проверка вестибулярного аппарата.
«Комсомолка» вслед за инспекторами тоже поглядела на этот участок. И да, там ледяные ухабы и колдобины, а кое-где асфальт. На Камышовой, 36, вообще ледяная горка вместо пандуса — попробуйте подняться по ней в магазин, например с детской коляской.
Не менее опасная территория у ТЦ на улице Фучика. По словам проверяющих, антигололедной обработкой здесь и не пахнет — сплошной каток! Покататься на своих двоих можно и у ТРК на проспекте Культуры. Только на высший балл за тройной аксель или двойной тулуп с пакетами продуктов в руках можете не рассчитывать: ваш триумф на льду судьи не оценят.
Кстати, о судах и судьях. За нарушение правил зимней уборки возбудили уже порядка 30 административных дел. Максимальная сумма штрафа в этом случае до 100 тысяч рублей. Всего с октября, с приходом в Северную столицу первых снегопадов, ГАТИ проверила 12 тысяч скользких объектов, из них пять тысяч буквально в прошлом месяце. В двух тысячах случаев выявленные нарушения были устранены.
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Тема сама по себе довольно скользкая — поскольку в городе нет единой системы уборки и контроля за ней. Так, если вы упали у магазина, ресторана — виноват собственник или арендатор помещения, если во дворе жилого дома — управляющая компания, а если на дороге, тротуаре либо остановке — районная администрация. К слову, в любой ситуации можно идти в суд и добиваться возмещения ущерба. Но есть и слепые зоны, до которых никому нет дела.
— Каждый квадратный метр в городе должен быть обязательно за кем-то закреплен. Но есть, например, какой-нибудь тупичок между жилыми домами, который и не улица, чтобы его город убирал, и к территории дома тоже не относится. И вот его никто не убирает, — объяснил депутат ЗакСа Михаил Амосов в эфире программы «Пять углов» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). — Необходимо распределить ответственность и следить за тем, чтобы каждый «квадрат» убирался. И штрафовать надо. А то у нас от гололеда пострадало 500 человек, а штрафов — единицы.
КСТАТИ.
За последнюю неделю января жертвами гололеда стали как минимум 489 человек. За сутки с 7 на 8 февраля получили травму из-за скользких дорог и улиц более 20 петербуржцев. К медикам пострадавшие попадают как с гематомами, вывихами, ушибами и ссадинами, так и с более серьезными травмами: сломанными ребрами, носами, позвонками.
СКАЗАНО!
Юрист Филипп Деменков: «Если получили травму, обращайтесь в суд».
В первую очередь необходимо понять, кто ответственен за тот участок, где произошла травма. Затем определить степень повреждения и установить причинно-следственную связь: то есть в следствие чего вы получили повреждения (например, тротуар или двор были в ненадлежащем состоянии). Далее обращаетесь в суд за защитой нарушенных прав. Сама процедура, на самом деле, не такая уж и сложная. А денежные компенсации доходят до 500 тысяч рублей. Но все еще зависит от степени вреда здоровью: легкий вред, средний или тяжкий.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Снежный циклон «Ольга», который уже успел навести суету в Москве, начал отступать от столицы и двигаться в сторону… Предуралья. Поэтому город на Неве в ближайшие дни может вздохнуть спокойно.
— Погода в регионе стабильная, даже отметить пока нечего, — скучает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. — Снега будет немного, но вот морозы с нами надолго. Пока температура воздуха днем в Петербурге в этот холодный период будет приближаться к минус 10 градусам. Так теплое начало месяца сейчас начнет компенсироваться этой холодной погодой.