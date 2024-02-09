«Место гиблое»: в Приморье автомобили продолжают уходить под воду

Отметим, не первый раз «Комсомолка» рассказывает об утонувших автомобилях. Так, во Владивостоке под лед Амурского залива ушла машина, чуть не утянув за собой своего водителя, а в конце декабря прошлого года подобный случай произошел в районе острова Скребцова.