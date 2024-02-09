«Место гиблое»: в Приморье автомобили продолжают уходить под воду

В Приморье в Надеждинском районе произошло ЧП. В один и тот же день под воду провалились два автомобиля. Кадрами в социальных сетях поделились очевидцы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«Провалился перед нами джип, водитель не успел вовремя среагировать. Это он ушел под воду на Пачихезу ехать. А в районе Федоровских сопок похоже “Филдер” потонул», — поделился автор видео, предупредив рыбаков быть аккуратнее на льду.
«Стабильно там уходят. Место гиблое», — пишут в социальных сетях приморцы.
Отметим, не первый раз «Комсомолка» рассказывает об утонувших автомобилях. Так, во Владивостоке под лед Амурского залива ушла машина, чуть не утянув за собой своего водителя, а в конце декабря прошлого года подобный случай произошел в районе острова Скребцова.