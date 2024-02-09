Погода в Воронеже резко изменится в выходные

После значительного похолодания, причиной которого стал гребень антициклона, в Воронеже вновь ожидаются резкие погодные изменения. К концу выходных под влиянием теплого атмосферного фронта температура в столице Черноземья вновь приблизится к нулевой отметке. Ожидается снег. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в пятницу, 9 февраля.