Погода в Воронеже резко изменится в выходные

После значительного похолодания, причиной которого стал гребень антициклона, в Воронеже вновь ожидаются резкие погодные изменения. К концу выходных под влиянием теплого атмосферного фронта температура в столице Черноземья вновь приблизится к нулевой отметке. Ожидается снег. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в пятницу, 9 февраля.
Днем в пятницу термометры в областном центре покажут от 5 до 7 градусов мороза. Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах — сильная гололедица, в связи с чем пешеходам и автомобилистам следует проявлять повышенную осторожность.
Скорость северо-западного ветра составит 5−10 м/сек.
В ночь на 10 февраля похолодает до −12…-14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер сменит направление на восточное. В светлое время суток возможен легкий снег. Синоптики прогнозируют в Воронеже около −6 градусов.
Ночью в воскресенье, 11 февраля, также ожидаются небольшие осадки в виде снега, которые заметно усилятся днем вместе с потеплением. Температура в темное время суток — от −8 до −10 градусов, а днем — около −2 градусов.
Сейчас в Воронежской области установился зеленый уровень погодной опасности — неблагоприятных и опасных погодных явлений в ближайшие часы не ожидается, и дополнительных уведомлений о метеорологической обстановке не требуется.
После выходных, в начале будней, в Воронеже потеплеет еще заметнее: столбики термометров преодолеют нулевую отметку, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Подробный прогноз погоды на новую рабочую неделю читайте на РИА «Воронеж» утром в понедельник, 12 февраля.