Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 10 февраля

10 февраля верующие вспоминают 12 святых, в том числе преподобного Ефрема Сирина. В народном календаре дата известна как Ефремов день, нередко его называли еще и День Домового. Расскажем, какие приметы и поверья, связанные с ним, существовали у наших предков, ведь многие из них касались денег и богатства.
Народные приметы на 10 февраля: что нельзя делать
На Руси люди не сомневались в существовании Домового. К этому духу было принято относиться как к помощнику: считалось, что если он покинет жилище, семью будет ждать беда. Чтобы он не ушел, его задабривали, угощая кашей с медом и выпечкой.
Согласно поверьям, Домовой обитал за печкой, поэтому это место нельзя было занимать. Тому, кто нарушит это правило, может грозить болезнь.
Внешний вид духа вполне мог испугать неподготовленного человека. Его часто представляли покрытым густой шерстью с большими ушами и длинными когтями. Добрым знаком люди считали увидеть Домового в нарядном синем или красном кафтане. А вот если он облачался в черное, значит в семью придет горе.
Вестниками Домового наши предки называли насекомых. Поэтому 10 февраля ни в коем случае нельзя их убивать. Тому, кто пренебрегает этим правилом, грозит опасность.
В этот день можно наводить порядок в доме, но подметать можно не любым веником, а только тем, что сделан из полыни. Люди верили, что таким образом защищают жилище от злых духов.
Занимаясь уборкой, не нужно шуметь. Громкие звуки могут разозлить Домового, тогда он начнет пакостить. По этой причине ремонтом 10 февраля лучше не заниматься.
Постарайтесь провести время в хорошем расположении духа. Не сквернословьте и не ругайтесь. Если поссоритесь с кем-то, рискуете не помириться до конца своих дней.
Сплетникам и любителям похвастаться также есть, над чем задуматься. Распуская слухи, можно легко притянуть к себе негатив и испортить свою собственную репутацию.
В места большого скопления людей в Ефремов день лучше не ходить. Если вас кто-то толкнет в толпе, вы можете принять на себя чужой негатив. Избегайте посещения рынков и площадей.
Если увидите на дороге чей-то кошелек или золотую цепочку, не прикасайтесь к находке. Такие вещи, как правило, оказываются на видном месте не просто так. На них может быть порча. Тому, кто рискнет забрать ценность себе и принести домой, не поздоровится.
Народные приметы на 10 февраля: что можно делать
Важное правило Ефремова дня касается порядка в доме. В старину хозяйки старались навести чистоту до 10 февраля. Но если не успевали, то брались за веник (его, как мы помним, можно делать из полыни). А тряпкой пол мыть было нельзя, чтобы не «вымыть» из жилища деньги.
Незамужним девушкам в старину советовали чаще смотреться в зеркало. В этот день их красотой любуется Домовой, а если его не порадовать, он может и рассердиться.
В старину считали 10 февраля днем, идеально подходящим для семейных посиделок. Хорошо, если получится собрать за большим столом всех родных. Можно пригласить друзей и соседей. Такие встречи помогают улучшить отношения и забыть старые обиды.
Хозяйки пекли пироги, чтобы угостить гостей свежей выпечкой. Обязательно кусочек оставляли и для Домового. Люди верили, что в этом случае в доме всегда будет достаток.
Удачной дата является и для рыбалки. Любители посидеть с удочкой вернутся домой с богатым уловом. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Приметы о погоде на 10 февраля
Сильный ветер 10 февраля, согласно наблюдениям жителей Руси, обещает дождливое лето. Снегопад в Ефремов день сулит щедрый урожай зерна. Ударил мороз? В июне, июле и августе будет жарче обычного.
Именинники 10 февраля
10 февраля именины празднуют Владимир, Ольга и Федор. Также поздравить нужно Георгия и Якова.