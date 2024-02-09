Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 10 февраля

Если увидите на дороге чей-то кошелек или золотую цепочку, не прикасайтесь к находке. Такие вещи, как правило, оказываются на видном месте не просто так. На них может быть порча. Тому, кто рискнет забрать ценность себе и принести домой, не поздоровится.