Спрос на ремонтные бригады вырос на треть

Между тем стоимость ремонта квартиры за год выросла на 12−13%. Агентство INFOLine регулярно подсчитывает индекс ремонта для Москвы и Санкт-Петербурга. По его данным, в 2023 году ремонт квартиры в Санкт-Петербурге подорожал на 13,3% (до 9292 ₽ за кв. м), в Москве — на 12,4% (до 8463 ₽ за кв. м.). Более низкая стоимость ремонта в Москве в первую очередь связана с разницей в ценах на сухие смеси (на которые приходится до 30% от стоимости ремонта), герметики и строительную химию.