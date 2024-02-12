Спрос на ремонтные бригады вырос на треть

Спрос на специалистов по ремонтным работам вырос по сравнению с январем прошлого года на 29%. Больше всего увеличился интерес к установке вентиляции (на 90%), плиточным работам (на 65%), установке дверей (на 57%), потолков (на 53%), малярным работам и поклейке обоев (на 38%), услугам электриков (на 35%) и сантехников (на 24%), сообщают участники рынка.
Россияне все чаще делегируют ремонт специалистам, так как это экономит время, деньги и нервы, говорит руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова. Подход людей к ремонту также меняется, например, растет интерес к дизайнерам интерьеров, которые могут детально спланировать ремонт и оценить затраты на старте, отмечает она.
Спрос на ремонт квартир и домов под ключ вырос на 19%, а на дизайнеров интерьеров подскочил на 118%. Ремонтом под ключ активнее всего интересуются жители Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга и Сочи, а дизайнеров интерьера ищут в столицах, Екатеринбурге и Краснодаре.
Самые популярные специалисты по ремонту — мастера по потолку, оклейке обоев и малярным работам, мастера по плитке, установщики дверей и специалисты по остеклению балконов.
Во многом рост интереса к ремонту связан с большим количеством новостроек, вводимых в последние годы. Причем доля квартир с отделкой в них уменьшилась, так что новоселам приходится доводить жилье до ума самостоятельно.
Кстати, ЦБ недавно, анализируя рынок жилья, отмечал, что ожидается повышение привлекательности лотов за счет ремонта квартир без отделки в новостройках и предпродажной подготовки в виде косметического ремонта вторичных объектов. В старых квартирах россияне тоже не забывают обновлять интерьеры.
Согласно исследованию ВсеИнструменты.ру, треть россиян последний раз делала ремонт в квартире от 1 года до 3 лет назад, 28% — от 3 до 5 лет назад, 15% делали ремонт в этом году.
Между тем стоимость ремонта квартиры за год выросла на 12−13%. Агентство INFOLine регулярно подсчитывает индекс ремонта для Москвы и Санкт-Петербурга. По его данным, в 2023 году ремонт квартиры в Санкт-Петербурге подорожал на 13,3% (до 9292 ₽ за кв. м), в Москве — на 12,4% (до 8463 ₽ за кв. м.). Более низкая стоимость ремонта в Москве в первую очередь связана с разницей в ценах на сухие смеси (на которые приходится до 30% от стоимости ремонта), герметики и строительную химию.
Рост цен на строительно-отделочные материалы в 2023 году был связан с ослаблением рубля и увеличением логистических расходов (стоимость автомобильных перевозок выросла на 35−40%), повышением зарплат, а также ростом спроса в условиях ограниченных производственных мощностей и, соответственно, формированием дефицита некоторых товаров.