Солнце нам в помощь: В Кишиневе жители в трёх районах останутся без электричества — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в пятницу, 9 февраля 2024.
Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Буюканы
ул. Каля Ешилор, 45, 47/1, 49, 49/1, 49a, 49B, 49V, 49G, Друмул Кручий, 94, 96, 98, Тимиш, 39/1 — с 09:30 до 17:00.
Чеканы
ул. Волунтарилор, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 15, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3 — с 11:30 до 17:00.
Рышкановка
ул. Н. Димо, 31/1, Студенческая, 12/1, пер. Студенческий, 16/3 — с 09:00 до 17:00.