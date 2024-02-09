Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Синоптик: Зимняя морозная погода установится на Урале до следующих выходных

Зимняя морозная погода установится на Урале до следующих выходных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 762 мм рт. ст. +6°

По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, снежный циклон к утру 9 февраля перевалил Уральские горы в районе Екатеринбурга — Челябинска, оставив в Предуралье (Пермский край) заполняющуюся барическую ложбину. Атмосферное давление растет, к завтрашнему дню заметно повысится.

«Высота снежного покрова за прошедший период февраля повысилась на 9−12 см. Циклон будет удаляться в сторону Новосибирска, осадки в течение дня ослабеют», — комментирует специалист.

Так, в Челябинске 10—12 февраля днем будет минус 12−14, ночью — 21−25, днем во вторник, 13 февраля, немного потеплеет, а затем температура воздуха резко понизится: днем 14—15 февраля ожидается минус 19−24, ночью — 24−28 градусов, без существенных осадков.

«13 февраля быстрый циклон с Баренцева моря обеспечит небольшую порцию снега, погода кратковременно смягчится, температура минус 6−10 градусов», — объясняет Галина Шепоренко.

Согласно предварительному прогнозу, в последующий период, вплоть до следующих выходных дней (14−18 февраля), под влиянием арктического антициклона ожидается погода с большой суточной амплитудой температуры: морозные ночи — минус 22−27, днем — 11−16 градусов.