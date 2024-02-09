Синоптик: Зимняя морозная погода установится на Урале до следующих выходных

Так, в Челябинске 10—12 февраля днем будет минус 12−14, ночью — 21−25, днем во вторник, 13 февраля, немного потеплеет, а затем температура воздуха резко понизится: днем 14—15 февраля ожидается минус 19−24, ночью — 24−28 градусов, без существенных осадков.