Почему красноярского художника Василия Слонова задержали за неваляшку?

Сотрудники правоохранительных органов задержали красноярского художника и скульптора Василия Слонова при попытке вылететь в Казахстан. Силовики взяли его прямо в аэропорту Красноярска.
Источник krsk.aif.ru в правоохранительных органах рассказал, что на Василия Слонова завели уголовное дело из-за демонстрации экстремистской символики. На личной странице художника в соцсети VK была размещена фотография неваляшки с символикой признанного экстремистским и запрещённого в РФ движения «АУЕ».
В октябре 2023 года суд уже штрафовал художника за публичную демонстрацию этой неваляшки. Слонов должен был удалить публикацию, но не сделал этого. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 282.4 УК РФ.
Отметим, что Василий Слонов сделал несколько игрушек-неваляшек, которые, по словам его супруги, хранились дома и в мастерской художника.
Меру пресечения Слонову изберут 10 февраля.
Добавим, что Василий Слонов — известный красноярский художник. Он родился в Шушенском в 1969 году. С 1985 по 1991 годы учился в Красноярском художественном училище имени Сурикова, но не окончил его. В разные годы создавал различные арт-объекты в Красноярском крае, в частности, установил 5-метровую скульптуру «Родина-Мать» в 2010 году в Красноярске, в 2014 году установил монумент «Угольная снежинка» в Боготоле
В разные годы проводил как персональные выставки, так и участвовал в групповых, в том числе в международных.
Одна из последних работ Василия Слонова — арт-объект «Стул светлой совести», который был подготовлен для Всероссийской выставки «Мебель-2023», состоявшейся в Москве в ноябре.