Почему красноярского художника Василия Слонова задержали за неваляшку?

Добавим, что Василий Слонов — известный красноярский художник. Он родился в Шушенском в 1969 году. С 1985 по 1991 годы учился в Красноярском художественном училище имени Сурикова, но не окончил его. В разные годы создавал различные арт-объекты в Красноярском крае, в частности, установил 5-метровую скульптуру «Родина-Мать» в 2010 году в Красноярске, в 2014 году установил монумент «Угольная снежинка» в Боготоле и т. п.