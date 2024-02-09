В Омске заменят более 200 лифтов в 50 жилых домах

Как сообщили в региональном Фонде капремонта, в 2024 году в Омской области заменят лифты в 50 многоквартирных домах. За год обновят более 200 подъёмных машин по всем округам:
Кировский — 83 лифта в 19 домах; Октябрьский — 49 лифтов в 13 домах; Центральный — 37 лифтов в 9 домах; Советский — 23 лифта в 5 домах; Ленинский — 13 лифтов в 4 домах.
Осенью прошлого года состоялись торги на поиск подрядчиков для восьми домов. Демонтажные работы начались уже на четырёх объектах, которые располагаются на Кирова, 22, Заозёрной, 32, Харьковской, 25 и Дианова, 26. Новые лифты должны запустить в августе 2024 года.
Работы по замене лифтового оборудования в этом году проведут три компании: ООО «Импорт-Лифт», ООО «Импорт-Лифт Сервис» и ООО «Импорт-Лифт Новосибирск». Сдача объектов планируется с августа по ноябрь этого года.