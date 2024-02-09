Повышенные выплаты получили более 98 тысяч федеральных льготников в Хабаровском крае

С 1 февраля региональное Отделение СФР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проиндексировало ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на 7,4%, по фактическому уровню инфляции. В результате 98 044 жителя Хабаровского края и ЕАО дополнительно с пенсией ежемесячно получают выплаты в увеличенном размере, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ОCФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
ЕДВ предоставляется людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, Героям России, участникам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям. Если есть право на ЕДВ по нескольким основаниям, ее установят по тому, которое предусматривает более высокий размер выплаты.
«После индексации размер ежемесячной денежной выплаты вырос. У каждой льготной категории или группы инвалидности он разный. К примеру, выплату в максимальном размере, который теперь составляет более 7,5 тыс. рублей, ежемесячно в крае и автономии получают граждане с инвалидностью и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность», — сообщила управляющая ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.
Гражданам с инвалидностью, а также удостоенным звания Героя России, ЕДВ назначается беззаявительно, с момента появления права. Все необходимые сведения Соцфонд получает в порядке межведомственного взаимодействия. Иным категориям граждан заявление на получение ЕДВ можно подать дистанционно на портале Госуслуг (6+), а также при личном визите в клиентские службы Социального фонда.