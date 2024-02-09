Повышенные выплаты получили более 98 тысяч федеральных льготников в Хабаровском крае

С 1 февраля региональное Отделение СФР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проиндексировало ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на 7,4%, по фактическому уровню инфляции. В результате 98 044 жителя Хабаровского края и ЕАО дополнительно с пенсией ежемесячно получают выплаты в увеличенном размере, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ОCФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

ЕДВ предоставляется людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, Героям России, участникам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям. Если есть право на ЕДВ по нескольким основаниям, ее установят по тому, которое предусматривает более высокий размер выплаты.

«После индексации размер ежемесячной денежной выплаты вырос. У каждой льготной категории или группы инвалидности он разный. К примеру, выплату в максимальном размере, который теперь составляет более 7,5 тыс. рублей, ежемесячно в крае и автономии получают граждане с инвалидностью и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность», — сообщила управляющая ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.

Одновременно с ЕДВ увеличилась и входящая в него компенсация набора социальных услуг. Теперь его сумма составляет 1 578 рублей. Набор в натуральном виде обеспечивает льготников бесплатными лекарствами по рецепту врача, путевками на санаторно-курортное лечение, проездом на пригородных электричках, а также на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно.