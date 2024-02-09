Операторов беспилотников будут обучать в двух вузах Кубани. Программы запустят в Кубанском госуниверситете и Кубанском государственном техническом университете. Об этом сообщили в пресс-службах учебных заведений.
Отмечается, что элементы конструирования беспилотников внедрят в подготовку инженеров-конструкторов действующих специальностей и направлений подготовки высшего образования в КубГТУ. В университете разрабатывают несколько видов дронов. Это, в частности, беспилотник для работы в сельскохозяйственной отрасли, скоростной беспилотник, мини-дрон для проверки территорий и помещений и дрон-почтальон с корзиной для упаковки грузов.
Кроме того, подготавливаются комплексы на базе беспилотников для контроля за недвижимостью. Изображения с воздуха с помощью нейросетей помогают найти незаконные постройки самовольный захват земель, использование участков не по назначению и нарушения в кадастровых планах. В марте 2024 года в вузе проведут фестиваль дронов и фиджитал-спорта.
КубГУ стал одним из пилотных вузов, в котором введут образовательные программы по обучению проектированию, разработке, производству и эксплуатации БПЛА. В университете сформировали научную группу из молодых ученых и студентов физико-технического факультета. Они разрабатывают новые узлы и элементы для дронов, пишет «РБК Краснодар».