Операторов беспилотников будут обучать в двух вузах Кубани

Отмечается, что элементы конструирования беспилотников внедрят в подготовку инженеров-конструкторов действующих специальностей и направлений подготовки высшего образования в КубГТУ. В университете разрабатывают несколько видов дронов. Это, в частности, беспилотник для работы в сельскохозяйственной отрасли, скоростной беспилотник, мини-дрон для проверки территорий и помещений и дрон-почтальон с корзиной для упаковки грузов.