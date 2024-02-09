В Роспотребнадзоре волгоградцам дали советы по выбору белой рыбы

Мы часто слышим, что самая полезная рыба — красная. На самом же деле белая рыба в этом вопросе нисколько ей не уступает. К тому же она более доступна по цене, продается почти в любом магазине, а ее мясо более диетическое.