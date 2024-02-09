В Роспотребнадзоре волгоградцам дали советы по выбору белой рыбы

Специалисты волгоградского Роспотребнадзора говорят, что всю белую рыбу можно разделить на 3 категории в зависимости от содержания жира. К первой относятся нежирные виды: треска, минтай, хек, навага, лещ, судак, речной окунь. Их калорийность не превышает 100 ккал на 100 г продукта, а доля жира достигает максимум 4%.
К среднежирным видам можно отнести карпа, пикшу, камбалу и зубатку. У таких рыб доля жира от 4 до 8%. Калорийность находится на уровне 125−145 ккал.
А вот в сельди и скумбрии содержание жира превышает 8%. Энергетическая ценность такой рыбы от 270 до 350 ккал на 100 г. Эти виды можно отнести к жирным.
Те, кто придерживается диеты, могут спокойно позволить себе есть рыбу первых двух категорий. Кстати, эти виды подойдут и для рациона детей.
В жирной рыбе больше полезных для нашего организма омега-3 жирных кислот, которые благотворно влияют на работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Главное — контролировать размер порции.
Рыба содержит много белка, нужного для формирования и развития мышц. А еще этот продукт обеспечивает длительное насыщение.
Стоит отметить, что в морской рыбе полезных нутриентов чуть больше. Помимо уже упомянутых жирных кислот, в ней содержится йод — важный компонент для работы щитовидной железы, а также фосфор — строительный элемент для зубов и костей.
К тому же в морской рыбе много витамина А. А еще она обычно чище речной, поэтому риск заражения паразитами меньше.
Врачи рекомендуют среди морской рыбы отдавать предпочтение минтаю, треске, хеку, скумбрии и сельди.
Но пресноводную рыбу употреблять тоже нужно, просто ее следует покупать в проверенных магазинах. ВОЗ советует есть не менее 300 г рыбы в неделю, поэтому лучше всего сочетать нежирные виды с более жирными.