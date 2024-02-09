10 марта в Сухобузимском состоится «Взятие снежного городка»

10 марта в селе Сухобузимском пройдут народные гуляния, кульминацией которых станет взятие снежного городка. По традиции, такие забавы устраивались в Прощеное воскресенье, последний день Масленичной недели. В этом году оно выпадает на 17 марта и было решено сделать праздник на неделю раньше, чтобы не остаться без снега для строительства городка.
«Синоптики пообещали аномально теплый февраль. Чтобы не остаться без строительного материала и обеспечить безопасность покорителям ледовой крепости, мы приняли решение провести праздник на неделю раньше», — пояснил глава Сухобузимского района Александр Алпацкий.
В программе праздника: продовольственная и ремесленная ярмарки, народные забавы, спектакли для детей и концерт. В районной администрации ждут заявки от предпринимателей и мастеров, желающих представить на ярмарке свои товары и изделия.
В министерстве культуры Красноярского края напомнили, что впервые реконструкцию старинной казачьей забавы, увековеченной в картине Василия Сурикова «Взятие снежного городка», провели в 2009 году.