10 марта в Сухобузимском состоится «Взятие снежного городка»

10 марта в селе Сухобузимском пройдут народные гуляния, кульминацией которых станет взятие снежного городка. По традиции, такие забавы устраивались в Прощеное воскресенье, последний день Масленичной недели. В этом году оно выпадает на 17 марта и было решено сделать праздник на неделю раньше, чтобы не остаться без снега для строительства городка.