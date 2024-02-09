Мыть или не мыть: экономят ли столичные автомойки питьевую воду

«Мы одну воду можем два-три раза использовать и мыть машины. Мы не отключаем эту установку. Она весь день работает, циркуляция идёт. Зато расходов меньше. За воду меньше плачу. Я думаю, если всех заставят ставить это оборудование, — поставят. Никто от этого в минус не уйдёт. Бизнес-то прибыльный. Из года в год количество машин в столице увеличивается. Следовательно, растёт и спрос на автомойки. На левом берегу ещё мало моек, вот на правом берегу, в районе юго-востока хорошо развивается это дело, моек там много. Они-то хорошо зарабатывают. Если их заставят поставить фильтры, то они поставят. Закрываться никто не будет», — поделился своим мнением владелец автомойки.